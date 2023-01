V Plzni na Mikulce byla v obou případech překonána rok stará maxima. V poslední den roku 2022 bylo 16,7 °C, rok před tím 13,3 °C. Na Nový rok bylo tentokrát 16,9 °C, loni 13,7 °C.

Na meteostanici Přimda na Tachovsku bylo na konci roku naměřeno 11,9 °C, dosud bylo nejvíc 9,1 °C, a to rovněž rok před tím. Rekord padl i na Nový rok, když bylo 11,6 °C, dosavadní byl 10 °C z roku 1998.

V dalších dnech už by se ale mělo postupně ochlazovat a teploty by kromě pondělí neměly přesáhnout 10 °C. Přibývat by měly také srážky.

