„Pro některé sekvence štáb zvolil bývalá strašická kasárna. My jsme ale cestovaly do Šeříkové ulice v Plzni. Jako komparzistky jsme se tu zúčastnily koncertu,“ sdělovala Eva Venzhőferová.

Román vypráví s vtipným nadhledem příběh čtyř kamarádů, kteří si dvacet let po maturitě položí otázku, jestli žijí opravdu tak, jak chtěli, když jim bylo osmnáct. A protože si musí přiznat, že by sami ze sebe nejspíš byli zklamaní, pokusí se to změnit.