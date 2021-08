Necelých osm měsíců už jezdí přibližně pět stovek řidičů společnosti Z-Group bez platné kolektivní smlouvy. Ta obsahuje společná ujednání zaměstnanců a zaměstnavatele v otázkách pracovních podmínek, platů, benefitů a podobně.

Vyjednávání o nové kolektivní smlouvě se ovšem stále protahují a zaměstnancům dochází trpělivost. Vyhlásili proto stávkovou pohotovost. V případě samotné stávky by došlo k ochromení dopravy.

„My od začátku tvrdíme, že stávkovat nechceme. Pokud by k tomu ale došlo, zastaví se zcela doprava. To se týká celého Kroměřížska, části Jablůnkova, Opavska, Kopřivnice, Vsetína. Každý týden, každý měsíc je ztrátový,“ říká Miroslav Lipner, předák Základní organizace odborového svazu dopravy bývalého Krodos bus.

Navýšení mezd není možné

Kdy by mohlo k případné stávce dojít však zatím řidiči nevědí. V brzké době budou zaměstnanci se zaměstnavatelem jednat přes zprostředkovatele. Výstup z tohoto jednání však není závazný a obě strany se jím mohou, ale také nemusí řídit.

A co řidičům vadí nejvíce?

„Sama absence kolektivní smlouvy je špatná. Nepočítá se ani s navýšením mezd. A dále ztráta některých benefitů jakým je třeba zaměstnanecké jízdné,“ vyjmenoval Lipner.

Odboráři nepochodili u zaměstnavatele ani s návrhem navýšení platu o pouhou letošní inflaci.

Mluvčí společnosti Z-Group bus Miroslav Slaný však upozorňuje, že navýšení mezd by mohlo způsobit společnosti vážné ekonomické potíže.

„Na posledním jednání se odboráři dohodli s vedením podniku na podstatné části smlouvy. Navýšení mezd si ovšem podnik dovolit nemůže. Během pandemie covidu, kdy byly omezené jízdní řády a autobusy nejezdily, zaznamenala společnost obrovské ztráty,“ říká Slaný.

„Jsme schopni ustoupit ve formě nějakých benefitů. Navýšení mezd by mohlo vést až k neschopnosti podniku řádně plnit své závazky,“ udává Miroslav Slaný.

Vyhlášení stávkové pohotovosti je podle Z-Group neočekávané, překvapivé, předčasné a nezákonné. Vedení společnosti ve stávkové pohotovosti vidí politikaření odborových předáků a nátlakovou metodu. Ve svých obviněních dokonce zachází ještě dál.

„Domníváme se, že může jít dokonce o cílený útok na podnik, že tento krok má cíleně sloužit konkurenčním zájmům jiných dopravců, jímž je vyhlášení stávkové pohotovosti v Z-Group bus ve prospěch,“ tlumočí názor šéfů společnosti Z-Group mluvčí.

Kraj je bezmocný

V nezáviděníhodné situace se ocitá v tuto chvíli krajský úřad. Ačkoliv tamní radní pro dopravu Radek Doležel o situaci ví, nemůže do sporu vstupovat.

„Mnoho z řidičů znám, takže mám informace z první ruky. Bohužel nevím, jak to ovlivnit. Není to naše záležitost,“ přiznává Doležel.

„Stávka by pro nás mohla být velký problém. Mohli bychom to brát jako porušení smlouvy a vyžadovat sankce, v horším případě vypovědět smlouvu,“ dodává Doležel.

To ovšem není řešení, které zajistí lidem dopravu do práce či dětem do školy.

Doležel zároveň odmítá, že by autodopravce byl kvůli pandemii v loňském roce nějak bitý.

„K žádnému krácení nedošlo. Všechny výkony byly uhrazeny tak, jak bylo dojednáno ve smlouvě. Veškeré ztráty jdou za námi,“ zdůraznil.

Společnost Z-Group bus, která má sídlo ve Zlíně, vznikla spojením pěti regionálních autodopravců – Krodos bus, HOUSACAR, ČSAD Vsetín, Autobusová doprava Miroslav Hrouda a ČSAD autobusy Plzeň. Společnost zajišťuje meziměstskou dopravu ve Zlínském, Moravskoslezském, Plzeňském kraji. Zároveň provozuje městskou hromadnou dopravu ve Vsetíně, Valašském Meziříčí a dvě bezplatné linky v Plzni.