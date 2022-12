LIBLÍN - Od sobotní sedmé hodiny ranní až do pondělního rána bude zcela uzavřena silnice z Liblína do Kozojed. Důvodem je kompletní oprava propustků. Investiční akce s názvem Stabilizace svahu hranice okresů Rokycany a Plzeň-sever začala v září a potrvá do poloviny příštího roku.