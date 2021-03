Sadař má ostatně radost i z letošní divoké zimy. Přinesla citelné ochlazení, jenže až dvacet stupňů pod nulou prý stromům a jejich vegetačnímu stádiu neublížilo. Stejně jako vláha, jíž bylo také dost!

Složitější by to podle Schwarze bylo v květnu s ledovými muži. Pokud by kvetoucí dřeviny musely projít jarními mrazy, projeví se to negativně na úrodě. „Zatím se jeví nadějně, jenže do sklizně je daleko a může se stát cokoliv,“ zdůrazňuje ovocnář. Věnuje se pěstování jablek od roku 1993, kdy přesedlal ze strojařské profese. S otcem a dalšími rodinnými příslušníky se učil doslova za pochodu. Což občas přinášelo nezdar s určitými odrůdami, jenže dnes je z toho stabilizovaná tuzemská firma. Hospodaří zhruba na čtyřiceti hektarech, což obnáší čtyřicet tisíc stromů.

Zatímco výhled na léto vzbuzuje ve Vranově mírný optimismus, složitější je to s úrodou 2020. Ve skladech je totiž bezmála dvě stě tun jablek! Za normálních okolností množství obvyklé, jenže po razantním uzavření hranic okresů jde o velký a dodejme, že takřka neřešitelný problém.

Do areálu pravidelně jezdili zákazníci z Plzně-severu, Berounska, Rakovnicka i vzdálenějších míst. Nyní nemohou pod hrozbou citelných sankcí a odběratelé z Rokycanska to nezachrání. Zejména, když Schwarzovi nemohou počítat s osvědčenými partnery. Školami, mateřinkami, hotely a nekonají se ani oblíbené farmářské trhy.

Po loňské jarní ofenzivě koronaviru za takřka nesplnitelných požadavků velkoprodejců byla zvolena taktika vlastního prodeje. Ve dvou vlastních zařízeních (kromě Vranově jde o plzeňskou Doubravku) a rozšířenou nabídkou od tuzemských pěstitelů (mák, brambory, česnek, cibule, med, kmín, atd.).

Světlo na konci tunelu spíše bliká. Bude záležet, zda vládní klika striktní kroky alespoň částečně uvolní, přestože to do Velikonoc tak nevypadá.

Zatím ve Vranově zkusili redukci cen a čekají, zda dorazí přespolní zájemci. Nejzazším krokem by byl transport ovoce na průmyslové zpracování, což je ale ekonomická sebevražda…