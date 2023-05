O týden dříve než minulý rok, tedy tuto sobotu, vyjíždějí letos první krajské cyklobusy.

Cyklobus. Ilustrační foto | Foto: POVED

Tradiční trasa Brdského cyklobusu vede z Plzně přes Šťáhlavy a Spálené Poříčí do Brd a Rožmitálu pod Třemšínem. Spoj linky 523 vyjíždí v 8.35 a 14.35 z Terminálu Hlavní nádraží z Šumavské ulice. Zpět z Rožmitálu odjíždí v 10.04 a 17.04. Brdský cyklobus bude v provozu až do 1. října každý víkend, pobere 22 kol, jeho kapacita je 80 cestujících.

Další cyklobus, který vyjede 29. dubna, zamíří do Tachova a na Starou Knížecí Huť. Oproti minulým rokům pojede linka 251 z Plzně po dálnici D5 do Kladrub, což výrazně usnadní návštěvu zdejšího barokního kláštera. Z Kladrub spoj pokračuje do Boru a Tachova. Z Terminálu Hlavní nádraží spoj vyjede v 8.10 a 14.10, zpět jede spoj v 10.50 a 16.50 ze Staré Knížecí Huti. Tento cyklobus má kapacitu 5 kol, kapacita spoje činí 78 cestujících.

Oproti loňskému roku vyjede na lince 322 na základě poptávky též cyklobus do Manětína, první jede v 9.05 z Terminálu Hlavní nádraží. Kapacita je 5 kol.

Na všech spojích platí běžný tarif IDPK, jízdné na kolo činí 20 Kč nebo 40 Kč (celý den). „Už od loňského roku je možné si místo pro kolo zarezervovat přes mobilní aplikaci Virtuální karta – při koupi jízdenky lze zaškrtnout rezervaci místa pro kolo. Rezervace pro kolo je zdarma, je nutné si koupit pouze jízdenku pro sebe a pro kolo,“ Martin Fencl z POVEDu.

Další cyklobusy pak vyjedou 27. května, budou to mimo jiné i spoje z Plzně či Domažlic na Šumavu či tradiční „zelené“ cyklobusy po Šumavě.