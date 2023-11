Kam za zábavou a poznáním na Rokycansku? Přinášíme další tipy:

Radnická divadelní přehlídka, muzikál Metternich nežil jako mnich. | Foto: Jaroslav Kreisinger

ROKYCANY – Cestovatelé Lenka a Václav Špillarovi budou ve čtvrtek 2. listopadu vyprávět o výletu do Guatemaly. O zemi mezi sopkami a oceány budou vyprávět od 18 hodin v sále restaurace Na Střelnici.

ROKYCANSKO – Legendy národní házené absolvují už 49. setkání, a to v pátek 3. listopadu od 15 hodin v plzeňské restauraci Éčko (Guldenerova ulice nad nádražím). Pozvánka je určena i mužům a dámám z Rokycanska, kteří tomuto odvětví věnovali sportovní život.

Přehlídku v Radnicích zahájili herci z Plas muzikálem o Metternichovi

RADNICE – Padesátý ročník Radnické divadelní přehlídky pokračuje v sobotu 4. listopadu od 19 hodin v Domě U Růže. Přijedou herci z Horšovského Týna s představením Neběhej s nůžkama v ruce.

KORNATICE – Další ročník Kornatické bramboriády se koná v sobotu 4. listopadu od 17 hodin v kulturním domě. Se soutěží a ochutnávkou donesených domácích produktů z brambor. Chybět nebude ani hudební doprovod.

Procházka po zbirožském hradě bude doplněna o pověsti. Kam vyrazit?

ZBIROH – Veselá výpravná pohádka Čert a Káča láká v neděli 5. listopadu od 15 hodin do kina ve Zbiroze. Hra plná písniček je určena dětem od čtyř do deseti let.