„Úbytek je minimálně osmdesát procent,“ potvrdil technolog firmy POVED (Plzeňský organizátor veřejné dopravy) Pavel Purkart. Zatímco autobusy přešly na prázdninový grafikon 18. března, vlaky si pár dnů počkaly.

Od pondělí 23. března ubylo rychlíků na páteřní trati mezi Prahou a Plzní. Z jízdního řádu zmizely Západní expresy, což se Rokycan až tak dramaticky nedotklo. Ubyly tři páry souprav a stále je zde varianta osobních vlaků. „Od pondělí 30. března však dojde k redukci regionálních spojů na území Plzeňského kraje. Ovšem s tím, že naší prioritou zůstává přeprava za prací,“ zdůraznil Purkart. V praxi to bude znamenat, že mezi naším okresním městem a Plzní se až do odvolání ztratí část linek, ale ve špičce nadále zůstanou zachované optimální časy odjezdů přibližně ve třicetiminutových intervalech. Včetně přestupů na lokální tratě do Příkosic či Radnic.

Na zrušení rychlíků navíc specialisté reagovali úpravou časů. Třeba z Rokycan pojede osobní vlak v 6.27 a večerní rychlík z Plzně v 19.25 hodin.