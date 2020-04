Už třiadvacet let funguje dálniční přivaděč od Ejpovic k hranicím krajské metropole.

Ilustrační foto. | Foto: www.ods.cz

Z toho dvacet let prakticky bez problémů (rychlost tu byla dokonce zvýšena na 110 km v hodině), ale pak se vozovka začala vlnit. Způsobuje to nestálá zemina pod komunikací a kvůli tomu zde dělníci minulý týden brousili dva dny nejvýraznější nerovnosti. Směrem k autobusové zastávce, a to v délce přes kilometr. Potíže jsou ale také s vlněním v opačném směru od Plzně.