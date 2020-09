Rozhodnutí o nutnosti roušek se může zdát dost nelogické… Děti roušku mít nemusí, zatímco rodiče, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti, ano. Je přeci pravděpodobné, že celá rodina na tom bude zdravotně stejně… Ale předpis je předpis.

Souboj s koronavirem nekončí a přitvrzující opatření musí chtě nechtě přijmout každý z nás. Občas to jde ztuha. Tristní byl pohled na mladé tanečníky v sále Střelnice. Jejich závěrečné lekce se musel dělit do skupin, aby se mohla zúčastnit alespoň část rodinných týmů. Také ze zrušené hřebenářské pouti ve Volduchách měly radost snad jen tamní hospodyňky, které děsilo noční hlídání koláčů v troubě. Alespoň slabou náplastí pro stánkaře a majitele atrakcí může být nevlídné víkendové počasí, které by se určitě negativně podepsalo na výdělcích. Ostrouhat museli i fotbalisté Rakové v krajské 1. B třídě mužů. Jejich protivník se ocitl v karanténě a zápas byl tudíž odložen.

Neviditelný protivník útočí dál a zatím jsme na něho krátcí…

Václav Havránek, šéfredaktor Rokycanského deníku