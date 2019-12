Vánoční čas se v okrese obešel bez dramatičtějších událostí. Přesto se některé profese nenudily.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Patřili mezi ně zvířecí záchranáři z rokycanské stanice ve Švermově ulici. „Na Štědrý den jsme cestovali do Hořovic. Srnce tu zahnal pes do zástavby rodinných domů. Narazil do plotu, ale díky rychlému zásahu manželského páru nedošlo k jeho opětovnému napadení agresivním psem,“ uvedl šéf zařízení Pavel Moulis. Druhý den měl veselejší roli, neboť díky téměř jarnímu počasí vypustil samici jestřába lesního. Nálezci ji objevili zcela vysílenou před pár týdny na Berounsku. Nyní se opeřenec zotavil, zesílil a mohl ze stanice zpět do přírody.