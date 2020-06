Středou 11. března se zavřely dveře škol. Rokycanskou devítiletku TGM nevyjímaje.

Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

V květnu se do ní nejprve vrátilo přes sto kluků a děvčat z I. stupně. Rozděleni byli do devíti skupin a část z nich tu absolvuje i odpolední projekt. „Byl to před třemi měsíci šok. Část žáků měla zpočátku radost, ale třeba deváťáci a páťáci, kteří se připravují na přijímačky, neskrývali obavy,“ sdělila učitelka Eva Slavíková. Kolegové, ale i rodiče a jejich potomci se ocitli v situaci, na kterou připraveni nebyli. Představy, že se jedná o krátké období, vzaly za své.