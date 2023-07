Zloděj nafty na Plzeňsku se před přivolanými policisty snažil zmizet, na jejich výzvy nereagoval. Když byl ale do akce vypuštěn služební pes Bond, dostal strach a okamžitě se vzdal. To je jen jeden z případů, kdy byl v Plzeňském kraji letos využit některých se služebních psů.

Black je jedním ze 74 policejních psů, kteří aktuálně slouží v Plzeňském kraji | Foto: Deník/Milan Kilián

Těch v kraji aktuálně slouží 74. Stará se o ně celkem 43 policejních psovodů. Využití psů je všestranné. Čtyřnozí parťáci pomáhají policejním psovodům v každodenních situacích, jako je třeba výše uvedené zadržení pachatele, ale dokáží také například najít drogy nebo vyhledat látky podporující vznik požáru.

„Psí pomocníky dělíme do dvou základních kategorií – všestranní psi a specialisté. První skupina je nejčastěji zastoupena plemeny německý a belgický ovčák. Velice rychle se adaptují, jsou učenliví a důležité je samozřejmě i to, že jsou statní. Umějí například vyhledat věci či osoby podle pachové stopy, zadržet pachatele nebo jsou přítomni na rizikových sportovních utkáních. Tento typ činnosti vykonávají pouze psi a k dispozici jich je 30,“ zbilancoval policejní mluvčí Ondřej Hodan. Doplnil, že na speciální činnosti jsou pak více využívány feny, které umějí vyhledat drogy, výbušniny, zbraně nebo akceleranty hoření.

Zdroj: Youtube

„Kromě již zmíněných plemen speciální psí činnosti vykonávají border kolie a nejnovějším přírůstkem je pak plemeno anglický špringeršpaněl. Specialistů je celkem na oddělení služební kynologie 25,“ doplnil Hodan.

Služební psy Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje odebírá z chovatelské stanice v Prackovicích u Ústí nad Labem, která je zaregistrována pod Mezinárodní kynologickou federací. Štěňata se odebírají, když je jim 8 – 10 týdnů. Psovod pak má na starosti jeho socializaci a výchovu. Vše vrcholí zadáním atestu, kde pes společně s psovodem skládá závěrečné zkoušky. Až po jejich vykonání může sloužit na ulici se svým psovodem dle jeho zaměření. Tento atest musí pravidelně obhajovat.

„Z celkového počtu všech psů se nyní 19 z nich připravuje na složení svého prvního atestu,“ uvedl Hodan s tím, že do psího důchodu služební psi chodí okolo osmi let věku, nicméně někteří i déle, nejstarším je nyní specialista, kterému je 11 let. Zásadní je zdraví a výkonnost konkrétního psa.

„Po službě tito psi dožívají v místě bydliště svých policejních pánů, protože jsou součástí rodiny a znají všechny její členy již od útlého věku,“ uzavřel Hodan.