První z nich se jmenuje Mezi dvěma světy a prezentuje se na ní talentovaná malířka Lara Nia Šopejstalová. Její díla jsou ale k vidění jen do čtvrtka 30. září.

Naopak expozice Sboru dobrovolných hasičů Zbiroh k letošním kulatým narozeninám potrvá až do konce roku. Výstava s názvem 140 let pomoci bližnímu přilákala do vestibulu na vernisáž kolem šedesáti hostů. Přivítal je starosta SDH Miloš Svoboda, který zároveň přiblížil nejvýznamnější data z historie sboru. Po prohlídce dokumentů se účastníci přesunuli do multifunkčního sálu úřadu. Následoval tu další bod oslav, a to předání ocenění členům sboru.

Řád sv. Floriána obdrželi Václav Mojžíš, Ludvík Svoboda a také SDH Zbiroh jako celek.

„Ani to nebylo všechno. Starosta města Michal Muravecký odevzdal Miloši Svobodovi Děkovný list a pamětní medaili za dlouholetou činnost a obětavou práci pro město Zbiroh ve funkci starosty sboru,“ uvedla za muzeum Eva Svobodová.