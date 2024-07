Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Radnicích má aktuálně 53 členů, kteří opečovávají zahrádky v kolonii u mlýna. Většinou se jedná o místní občany, ale členy organizace jsou i zahrádkáři, kteří do Radnic jezdí ze severního Plzeňska nebo středních Čech. Jejich průměrný věk se pohybuje kolem sedmdesáti let.

„Naše organizace funguje od 60. let. Dřív bylo na Rokycansku šest základních organizací, teď jich je už jenom pět. Bohužel mladí lidé nemají zájem. V poslední době se nám přihlásila jedna mladá maminka, ale to je kapka v moři. Nevím, kdo to po nás převezme, až my starší skončíme. Je to škoda,“ lituje Blanka Kotišová, která organizaci vede deset let a předtím působila deset let jako jednatelka. Do svazu zahrádkářů vstoupila před 30 lety.

Členové radnické organizace se potkávají i na zájezdech na zahrádkářské výstavy a veletrhy. „Letos jsme byli v Lounech, jezdíme pravidelně do Čimelic a Lysé nad Labem. Občas míváme přednášky a pořádáme také vlastní výstavy. Na třetí sobotu v září připravujeme v areálu chovatelů naproti muzeu výstavu našich výpěstků a květin,“ dodává předsedkyně s tím, že k aktivitám radnických zahrádkářů patří každoročně moštování pro pěstitele z širokého okolí. „V moštárně v Dědické ulici jsme vždy od půli září až do konce listopadu, někdy i do začátku prosince podle toho, jaká je úroda jablek. Loni jsme zpracovali kolem pěti tun, letos to bude horší, protože většina jablek pomrzla.“

Zahrádkáře ale letos nepotrápily jen jarní mrazy, starosti jim dělá i invaze slimáků a mšic. „Když pomrzly třešně, začaly se červenat jahody, rybízy, všechno sklidili ptáci. Kdo si úrodu nepřikryl, přišel o všechno. Hodně je i slimáků. Bojujeme s nimi tím, že sypeme modré granulky, ale podle mě je nejlepší je sbírat. Ale to se musí chodit večer s baterkou. Dřív se říkalo, že slimákům vadí afrikány, ale i ty mi slimáci okousali, stejně tak saláty, kedlubny. Letos je i hodně mšic. Nahrálo tomu hlavně počasí, jeden den byly přívalové deště, potom vedro, to k tomu také přispívá,“ uzavírá Blanka Kotišová.