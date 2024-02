Co se děje na Rokycansku? Nabízíme vám další aktuality:

Hrádek - Za letopočtem 2023 se ohlédli členové zahrádkářské organizace v Hrádku. Pozvali starostku Marcelu Sobotkovou, zástupce pionýrské organizace a další hosty, aby jim připomněli všestrannou činnost. Vždyť nadšenci fungují ve městě už 85 let a jen o dvacet let méně je spolkové moštárně. „Loni tu bylo v lahodný nápoj přeměněno 24 tun jablek,“ pochlubil se za výbor ZO Miroslav Veselý. Pro letošní rok zahrádkáři chystají výstavu ovoce a zeleniny. Expozice bude spojená s nahlédnutím do dokumentů, které mapují 85 let aktivit organizace.

Zbiroh - Do projektu Otoč knihu od Reknih a Ekoškoly se zapojilo 78 základních a středních škol v celé republice. Podařilo se vybrat přes 10 tisíc knih, které se vrátily do oběhu. V Plzeňském kraji se vytáhlo osazenstvo ZŠ J. V. Sládka ve Zbiroze s 300 publikacemi. Odměnou je vyvýšený záhon pro další aktivity devítiletky s označením Ekoškola.

Podmokly - Zastupitelé obce u Berounky budou jednat ve středu 21. února. Sraz mají před 17. hodinou v sídle úřadu a zabývat se chtějí příspěvkem na dopravní obslužnost, rekonstrukcí veřejného pohřebiště ve Zvíkovci nebo pronájmem obecního pozemku.

Příkosice - Také v obci na jihu Rokycanska si dají dostaveníčko členové zastupitelstva, a to ve čtvrtek 22. února. Od 17 hodin v rámci veřejného zasedání řeší plán kulturních a sportovních akcí v Příkosicích pro rok 2024, umístění kontejneru na textil, zprávu o bezpečnostní situaci v obci atd.