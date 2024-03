Co se děje ve městech a obcích Rokycanska? Seznamte se s dalšími aktualitami:

ROKYCANY - Více než padesát kluků a děvčátek se ve čtvrtek zúčastnilo pěvecké soutěže Rokycanský slavíček. Šlo už o devátý ročník a Deník byl u vyhlášení výsledků ve třech kategoriích. Těšte se na bohatou fotoreportáž.

LÍŠNÁ - Mladí lidé z Líšné se v pátek 22. března od 17 hodin poprvé zapojí do nácviku staročeských Májů. Následující den je laděný pracovně. Sobotní brigáda se zaměřením na úklid obce i jejího okolí začíná v deset hodin u obchodu, kam nadšenci dorazí se svým nářadím.

STRAŠICE - Zahrádkáři ze strašické organizace slaví letos 120. narozeniny. proto je jejich sobotní bilanční schůze pojata velkoryse a začíná úderem 13. hodiny v sále Společenského domu. Oceněni budou nejaktivnější členové a po oficiální části zahrají a zazpívají Vašek Žákovec s Aničkou Volínovou.

MÝTO - Staré dobré a hlavně diskotékové časy se v sobotu 23. března vrací do Mýta. Konkrétně do sokolovny, kde legendární diskžokejové Pavel Klíma a František Kožíšek potěší publikum od 20. hodiny až do nedělní třetí hodiny ranní. Retro hity až po současné skladby, k tomu písničky na přání, akční drinky a spousta zábavy.