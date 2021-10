/FOTO/ Za nadprůměrnou považují letošní úrodu zahrádkáři na Rokycansku. Potvrzovala to ostatně sobotní výstava, jejímž dějištěm byl Zelený dům v centru okresního města.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.