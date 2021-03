„U pomyslné kolébky tehdy stáli Zbyněk Šmíd, Jakub Heindl, Michal Krajdl, Lukáš Krajdl, Pavel Strnad, Martin Hahn, Milan Vaník, Petr Čimera, Josef Pour a já zaokrouhlil desítku,“ usmívá se skromně předseda Michal Forejt.

Ilustrační fotoZdroj: Deník

Skupina všeumělů si dala do vínku zkrášlování obce.S pomocí techniky zabetonovala lavičky pro diváky u fotbalového hřiště, věnovala se terénním úpravám na koupališti a občas vyměnila betonový povlak za kvalitní zeminu. Třeba při stavbě záhonku před prodejnou smíšeného zboží.

Jenže nejen prací živ je člověk, takže zahrádkáři se pustili i do společenských akcí: Letní posezení s Robertem Jíšou oslovilo 110 lidí a hodnotili jsme ho do rána. Ohlas měl i zájezd do Litoměřic na zemědělskou výstavu,“ říká Forejt a má v hledáčku jedenáctého člena. Václav Kozler mladší vaří v devítiletce na Jižním předměstí a pokud se osvědčí stane se kuchařem spolku. Další jeho devizou je skutečnost, že byl jako první z La Pardon očkovaný proti vytrvalému viru!