V Mýtě je vyhledávaným zařízením Resort Brdy. „Bylo to složité období, ale museli jsme se s ním nějak poprat. Je to jako v životě, Jednou je líp, jindy hůř,“ připouští manažer Pavel Štochl. Během zimních měsíců tu našly zázemí reprezentační hokejové týmy v mládežnických kategoriích. S dojížděním na rokycanský zimní stadion (po dálnici je to pár minut) a dokonalým servisem v Mýtě. Právě to považuje šéf resortu za nejúčinnější reklamu: „Sázíme na kvalitu, a pokud to lidé mezi sebou pošlou dál, o budoucnost obavu nemám.“ Důkazem je třeba nárůst svatebních obřadů na rekonstruované zahradě a každoročně zde modernizují vytipovaná zákoutí areálu. Nynější inflační skok se v podhůří Brd příliš neprojevuje. Cenovou politiku tu drží v rozumných mezích – jak za ubytování, tak za jídlo.