Finále se odehrávaloo Bílé sobotě v prostoru cyklostezky, kam si především děti přišly pro odměnu. Předával jim ji pochopitelně ušatý sponzor.

Příkosičtí hasiči měli časný budíček

Rokycansko – Zatímco během soboty byli dobrovolní i profesionální hasiči na území okresu bez zásahu, musela v neděli ráno do akce výjezdová jednotka SDH Příkosice. Pomáhala ve své obci po páté hodině s transportem pacienta.

Podmokly hledají zajíčka

Podmokly – Od 1. do 11. dubna je pro malé obyvatele obce na severu přichystaná vědomostní soutěž Po stopách plyšového zajíčka. Obnáší osm zastávek a na každé z nich jeden dílek do skládačky. Účastníci, kteří ji složí, své dílo podepíší a odevzdají v sídle úřadu nebo ho vhodí do schránky. Ti nejmenší si mohou vzít na výpravu oblíbeného plyšáka a vyfotografovat se s ním. Více podrobností je na stránkách obce Podmokly.

Volduchy plní obří nádobu

Volduchy – Velkokapacitní kontejner na směsný komunální odpad mohou od prvního dubnového víkendu využít lidé ve Volduchách. Vždy v sobotu dopoledne a po startu na návsi bude 10. dubna nádoba přistavena v lokalitě u mlýna. V sobotu 17. 4. následuje Parádovna a o týden později Štacion (u hřbitova). (hav)