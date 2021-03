Cesta za FC má zelenou

Rokycany – Strážníci z okresního města obsadili v pondělí ráno Husovy sady. Přesněji řečeno pouze jejich část, neboť tu asistovali při vyklízení komunikace mezi stadionem FC a koupalištěm pro covidově pozitivní bezdomovce. Byli prý čtyři a už jsou pryč. Nyní má slovo dezinfekční četa!

Roste u nás Strom roku?

Rokycansko – Odstartoval jubilejní 20. ročník ankety Strom roku České republiky. Na webu www.stromroku.cz mohou lidé nominovat své favority až do Dne Země (22. dubna). Podat návrh může kdokoli – jednotlivci, rodiny, sdružení, firmy, školy i obce. Dvanáct nejzajímavějších finalistů, kteří vzejdou z výběru poroty, bude soutěžit o titul Strom roku v letním on-line hlasování.

Během zmíněných dvaceti let bylo přihlášek přes patnáct set. A nechyběly atraktivní dřeviny našeho okresu – třeba za Skomelnem!

Rokycany dál ničí vandalové

Rokycany – Bouři nevole vyvolala v minulých dnech malůvka neznámého autora na opravené fasádě domu V Brance. Aby toho nebylo málo, objevil se v ´Myší díře´ vzkaz jiného umělce. To, že průchod na Masarykovo náměstí byl opraven, ho nezastavilo…

Dálnici ovlivnila oprava kabelů

Rokycansko – Včerejší cestování na okresním úseku dálnice nebylo bez komplikací, a to v obou směrech. Oprava optických kabelů v prostoru mezi Mýtem a Svojkovicemi způsobila do 18. hodiny uzavření levého pruhu ve směru do Prahy. Na opačné straně se jednalo o část 55. kilometru s neprůjezdným odstavným pruhem.