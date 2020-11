Děti z Pohádky viděly zubry

Rokycany – Další skupinu zvídavých malých návštěvní hostil včera dopoledne Robert Beneš v přírodní rezervaci pod Kotlem. Tentokrát šlo o osazenstvo mateřinky Pohádka, které se seznámilo se zubry, jeleny i divokými koňmi hodně zblízka.

Pirát neujel policejní hlídce

Bezděkov – Policisté z radnického oddělení měli v Bezděkově v úmyslu zastavit Citroën Berlingo. Řidič však pokyn ignoroval a pokračoval na Břasy. Tam se otočil a hlídka ho dostihla až v Březině. Prověrkou dokladů vyšlo najevo, že motorista podle verdiktu Okresního soudu Plzeň-město nesmí za volant od listopadu 2019 do května příštího roku. Muž odmítl testy na alkohol i na drogy a nyní se zpovídá z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozí mu až dvouletý pobyt za mřížemi.

Zbirožští hlásí zavřený zámek

Zbiroh – Do odvolání je uzavřený zámek tří císařů nad městem. Znamená to, že tam nemohou být pořádané ani tolik vyhledávané svatební obřady.

Silnice v Mýtě bude opět zavřená

Mýto – Ode dneška do 29. listopadu a dále od 5. do 6. prosince i od 12. do 13. prosince bude zcela uzavřen provoz na okraji Mýta v úseku vjezdu do obce od Rokycan zhruba do vzdálenosti 250 metrů směrem do města. Uzavírka je nutná kvůli rekonstrukci propustky. Objížďka je na Těškov, Lhotu pod Radčem.

Svatební pochod zní dnes dvakrát

Rokycany – V pravé poledne začíná první ze sobotních obřadů v síni rokycanské radnice. Novomanželé předstoupí před zastupitele Josefa Neckáře, jemuž bude asistovat matrikářka Naďa Šilhavá. Účastníků už může být patnáct. (hav)