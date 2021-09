Naděje Primalexu se v Křimicích neztratily

Břasy - Malí fotbalisté SK Primalex Břasy jsou přihlášeni do Poháru mládeže, což je obdoba Ondrášovka Cupu.

Rozjeli se k prvnímu turnaji do Křimic a vraceli se s pohárem za třetí místo. Břasy podlehly Junioru Strakonice 4:7, Jiskře Domažlice 3:5 a rozdrtily Nejdek u Karlových Varů 9:1.

Házená Rokycany zahajovala doma Plzeňskou ligu mužů

Rokycany – Do regionální soutěže vstupovali muži Házené Rokycany dvakrátv domácím prostředí.

Nejprve prohráli s Lokomotivou Plzeň 21:30 (nejvíc gólů: Mužík 9, Šmucr 5.). Ve druhém vystoupení Rokycany porazily Starý Plzenec 29:22 (Šmucr 14, Mužík čtyři, Mašek, Ivanič, Provazník tři a Sopek dva góly). Ve třetím kole mířili naši chlapi na Košutku a padli 19:24.

Ve čtvrtek čeká Házenou Rokycany další duel od 18 hodin na palubovce Slavie VŠ Plzeň.

Divizní florbalisté FbC neuspěli ve Strakonicích, padli o pět gólů

Rokycany – Po úvodní výhře s Pacovskými Honzíky se divizním florbalistům FbC ve druhém kole nedařilo. Rokycanští muži podlehli Strakonicím na jejich palubovce 5:10 po třetinách 1:2, 2:7 a 2:1.

Jihočeši měli navrch prakticky celý zápas a zejména v prostřední části dokázali převahu vyjádřit střelecky. Za poražené se prosazoval především Kozelka. K jedné brance přidal tři asistence a byl vyhlášen nejlepším hráčem poražených.

V sobotu 25. září od 17 hodin Rokycany přivítají Kaplici (hala v sousedství zimního stadionu.

Rokycanští basketbalisté zahajují dvakrát doma

Rokycany - Mezi druholigovou společností se dál drží basketbalisté SKB Rokycany. Skupinu A odstartují v domácím prostředí haly v Jiráskově ulici. Nejprve tu v sobotu 25. září od 18 hodin přivítají Klatovy a v neděli 26. 9. v 10.30 hostí Jiskru Domažlice.

Z dalších celků se představí jen kadeti SKB do 17 let. V sobotu cestují do haly v Řevničově, kde bojují s vrstevníky Nového Strašecí.