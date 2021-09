Příjem věcí je v objektu v rokycanské Jiráskově ulici během pátečního podvečera (od 18 do 19 hodin), výdej neprodaného artiklu v sobotu mezi 19. a 20. hodinou.

Rokycany – Předsálí sokolovny je v sobotu od devíti do dvanácti hodin dějištěm dětské burzy se zaměřením na podzim a zimu. Lze tu za sympatický obnos pořídit oblečení, sportovní potřeby, atd. Zájemci o prodej takového zboží se mohou přihlásit na hodacovaleni@seznam.cz.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.