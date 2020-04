Od včerejška se České dráhy vrátily k obnovenému provozu některých dálkových linek.

Kromě rychlíků z Prahy do Klatov zastavují v Rokycanech opět dva spoje, vedené jako Západní expres mezi hlavním městem a Chebem. | Foto: Deník/Václav Havránek

Z hlavního města směrem do našeho regionu tak opět jezdí Západní expresy, a to po celé trase z Prahy do Chebu (během omezení byl v akci jen úsek Plzeň – Cheb). Rokycan se úprava příliš nedotkne a výjimkou jsou dva večerní spoje z Prahy (odjezd 20.43 a 22.39), které zde zastaví.