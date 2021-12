Přes dvacet let baví okolí svými texty a nespoutanou energií jak na pódiích, tak i v běžném životě. Jeho začátky byly jak to u umělců bývá osudové. „Zrovna včera jsem řešil téma, jak jsem se k rapu dostal. První impuls byl asi zhruba ve třinácti letech, kdy jsem například sledoval Hitparádu Eso. Tam jsem cítil, že něco takového chci dělat. Jeli tam hip hopové žánry jako je například Puff Daddy a od té doby jsem věděl, že v R&B nebo hip hopu budu jako doma. Když ještě zůstanu v historii, tak tenkrát naproti mně bydlel kámoš, jmenuje se Míla Vomáčka a pamatuji si, jak jsem stál před barákem. Koukal jsem Mílovi do bytu a on jel do majku nějaký text od 2Paca. Byl jsem úplně nadšený a říkal jsem si, že to chci také umět. Tento moment považuji za svůj velký životní milník. Opravdu mě to dostalo a vlastně jsem si díky tomu jednomu momentu uvědomil, co chci v životě dělat a můj pocit nezklamal. Dělám to s neskutečným nasazením a láskou, miluji to a chci to pořád,“ svěřuje se Mc MíMo.

Západočeský rapper dělá svou tvorbu intuitivně. „Vše, co dělám je opravdu spontánní a vždy to tak bylo. Jezdil jsem tady u nás na západě na různé mejdany. V té době je tady dělal DJ Maniac, díky za něho, že tyhle mejdany dělal. Cheb žil i díky němu a hip popovou kulturu rozvíjel a pořád to držel na úrovni. Byli jsme neskutečně šťastní. Lidi to bavilo a spojovalo. Tam jsem opravdu poznával, co je to stát za majkem. Spontánně jsem na pódium vybíhal, chtěl jsem se projevit, chtěl jsem lidem říct, co cítím. To byly moje začátky. U rapu jsem začal freestylem a přicházel jsem na to, že ta slova jdou tvarovat, měnit, že se rýmují, můžu jim dávat různý význam, můžu s nimi lidi bavit, nebo jim i něco předat, a to nějaký odkaz ze mě a mých zkušenostech. Před těmi dvaceti lety jsem ale zdaleka netušil, co taková cesta obnáší. Je to úplný masakr a díky bohu, že jsem se k tomuto dostal, protože celou dobu to dělám, protože mě to baví a moje okolí a fandové to mohou potvrdit, že Mc MíMo je legenda,“ směje se.

„Nejvíce mě inspiruje život sám, zkušenosti, které jsem nabyl, ale inspiruje mě samozřejmě i mé okolí, ve kterém žiju. To vše se odráží v mých textech a mé tvorbě. Samotné psaní je o mém rozhodnutí. Najednou jdu a zrovna teď chci něco napsat. Vše je to opravdu hodně přirozené. Najednou něco cítím, tak to hned udělám a na nic nečekám, protože ta vibrace onoho okamžiku je prostě teď a tady,“ vysvětluje.

Mc MíMo si procházel i těžkými okamžiky. „Byly momenty, kdy jsem se cítil hodně na dně a chtěl jsem to všechno do toho textu dát a doslova jsem se z toho stavu potřeboval vypsat, ale není to záruka toho, že v aktuálním nepříjemném stavu je možné něco napsat. Tu energii dané situace tam samozřejmě dám, ale u mě je lepší, když mám od dané záležitosti odstup a tím i určitý nadhled. Jen tak mohu v klidu předat takovou myšlenku, která může třeba pomoct i někomu, kdo si zrovna něčím podobným prochází. Nejlepší vibe („vibe“ myšleno jako vibrace, energie – pozn. redakce) je, když jsem v naprosté pohodě a cítím se šťastně, to jde potom všechno samo. Když je tam ta myšlenka, že musím něco napsat, tak to opravdu nefunguje. Musíš jenom zemřít, že jo, anebo jít třeba na záchod,“ smích.

„V roce 2017 jsem nastartoval na Youtube kariéru a pořádně jsem se do toho opřel, chtělo to , pořádně se posunout. Udělal jsem si svůj kanál a jedu bomby, které mě baví. Jsem na sociálních sítích jako je Facebook, TikTok, Instagram a dělám vtipná videa. Baví mě bavit lidi. Kolikrát mě napadne úplná blbost, ale to je přesně ono. Dnešní těžká doba si žádá víc humoru, kámo!(smích). Je to potřeba pořádně vytunit. Když se ale vrátím k roku 2017, tak tam jsem udělal společně s Ottou Hoffmanem můj neúspěšnější singl „Sám sebou“. Makali jsme na to čtyři měsíce, třikrát jsem přepisoval text. Je to opravdu nejsilnější, nejdelší a možná i nejsložitější práce, kterou jsem doposud dělal. V tom songu se může najít opravdu každý a také se tak stalo. Jsem neskutečně rád, že lidé na singl "Sám sebou" takto reagují. Někdo mi dokonce i píše, že s tím songem vstává, nebo že si i díky této hudební záležitosti vytvořili playlist a poslouchají to. To mě těší, a proto to i dělám. Opravdu to hřeje. S písní „Sám sebou“ jsem možná nastavil takovou laťku, že už ji ani sám nepřekonám, ale to ještě nemohu vědět,“ sděluje.

Díky rapu si Mc MíMo plní sny. „Od začátku byla pro mě vzor skupina Chaozz, která vznikla v České republice. Přibližně deset let zpátky, když tu byla poslední sezóna na Ronaku, tak jsme dostali možnost být předskokanem této skupiny. Vystupovali jsme i před Prago Unionem, a to dokonce dvakrát, naposledy v Mariánských Lázních roku 2019. Jsem také hrdý na to, že jsem vystupoval s rapperem Restem a vždy na to hrdý budu. Jsem rád, že tito lidé, kteří své záležitosti dělají dobře, že je znám osobně, a že mě berou takového, jaký jsem. Vůbec by mě nikdy nenapadlo, že budu psát texty, že budu rapovat, točit videoklipy, nebo že budu někde vystupovat, ale byla to má cesta, měl jsem tu možnost a vždy jsem do všeho šel. Chci, aby to lidi věděli a chci, aby mě tak znali. Když jsem na pódiu, tak cítím velkou radost. Hudba jako taková má být vždy zábava a samotný odkaz toho, že když chceš něco říct, tak musíš vědět co. Je důležité, aby to mělo hlavu i patu. Naplňuje mě, že se lidé v mých textech i nacházejí, něco jim to řeklo a nějak je to ovlivnilo, to je nejvíc,“ uvádí.

„Je tu ještě sen, který jsem si nesplnil, a to je moje album. Chci fyzicky držet placku v ruce. Nejvíc bych si přál, kdyby to byla kazeta. Málokdo si ji sice dnes pustí, ale u nás se ještě mixovalo na kotoučích. Pro mě byly kazety úplný poklad. Mně, když se kazeta třikrát roztrhla, tak jsem ji slepil, zauzloval a hrála. Přísahám, tu kazetu jsem měl asi čtrnáct let, ale hrála. Rád bych měl své album na kazetě, CD, nebo věřím, že jednou i na vinylu. Teď jsem vydal i novou věc „Očima Míma“, tento klip má také úspěch, díky za to,“ říká nadšeně.

„Je moc důležité, aby lidi cítili, že se mohou podporovat. Bohužel to v této době moc nedělají a moc jim tato záležitost uniká. Nikomu to nedá moc práce. Stačí třeba něco pěkného sdílet, jako třeba tvorbu Mc MíMa. (smích) To může přinést nové fanoušky nebo otevřít nové dveře. Jsem rád za každou takovou podporu. Je to i pro mě zpětná vazba. Cítím, že bychom se měli opravdu spojovat a ne rozdělovat,“ dodává.