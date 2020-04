Po netradičních zápisech budoucích prvňáčků (letos bez účasti dětí a se zapojením rodičů) je na řadě obdobný akt pro přijetí do mateřských škol.

Zápisy do předškolních zařízení v Rokycanech mají termín jasný. Od soboty 2. do soboty 16. května. „Pro kluky a děvčata narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 je tato událost povinná a zákonní zástupci je musí k předškolnímu vzdělávání přihlásit,“ uvedl šéf odboru městského úřadu Tomáš Hůlka.