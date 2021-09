Odstranit překážky pomáhá bilaterální projekt 5G koridor Mnichov-Praha, který financuje Bavorské státní kancléřství. Spolupracují na něm týmy vědců z Čech i Bavorska. Díky 5G sítím by například lékaři mohli na dálku sledovat dění na místě nehody nebo během transportu pacientů. „Možnost živého videopřenosu z místa události je zajímavým nástrojem. Rozhodně by tím došlo k lepšímu přehledu o dění na místě, rozsahu události a k snazší koordinaci záchranných složek,“ vysvětluje jeden z přínosů plánovaného koridoru Trefil.

Práci záchranářům při zásazích v česko-bavorském pohraničí často komplikují nestabilní mobilní sítě. V blízké budoucnosti by problém mohl odstranit rozvoj 5G sítí, který povede k celkovému zefektivnění a modernizaci záchranné služby.

