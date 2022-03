Běda mužům, kterým žena vládne. Až tak to v Mlečicích neplatí, protože starostka Hana Chaloupková je podle vyjádření patriotů vstřícná a aktivní k podnětům spoluobčanů. Další kolegyní je Barbora Smíšková a pak už je tu pět chlapů: místostarosta Petr Staněk a zastupitelé Pavel Smola, Jiří Moravec, Daniel Tvrdý, Jan Klíma a Vladimír Balák.

Finanční výbor pracuje ve složení Pavel Smola (předseda), Jan Klíma, Jiří Moravec, Kontrolní výbor je v sestavě Vladimír Balák (předseda), Daniel Tvrdý a Pavel Smola.

Mlečice ovšem postavily také speciální úsek pro školství a kulturu. Šéfuje mu Barbora Smíšková a členkami jsou Eliška Chaloupková i Marie Pražská.

Mohutnou diskusi vyvolal verdikt zastupitelů o úspoře elektrické energie. Při dramaticky se zvyšujících částkách za odběr byla prvním krokem výměna osvětlení v obcích za moderní LED lampy. Další opatření pak zviditelnilo Mlečice prakticky v celé republice. Jako jedni z prvních tu přistoupili k vypínání veřejných prostranství. Děje se tak od půlnoci do čtvrté hodiny ranní a poznatky jsou pozitivní: „Po domluvě s policisty pociťujeme jejich zvýšenou kontrolní činnost a dosud jsme žádný nárůst trestné činnosti nezaznamenali,“ má jasno starostka Chaloupková.

Cheznovičtí kopou a večer schůzují

Smutný covidový čas se negativně podepsal na společenském dění v obci. Loni si tu dobrovolní hasiči potajmu připomněli 135 let existence, ale o to důkladněji se připojí k letošní oslavě. „Je připravovaná na sobotu 18. června a máme se čím pochlubit,“ uvádí starostka Hana Chaloupková. Obci je letos 795 let a navíc uplyne šedesát let od založení školy nebo 135 let knihovny! Není divu, že na víkendový den budou pozváni starousedlíci, rodáci i přátelé Mlečic. Prohlédnou si mimo jiné objekty, o které se obec stará.

Informací o dění v obci lze na prosluněné návsi získat hodně. Posuďte sami:

Obchod v centru Mlečic má otevřeno šest dní v týdnu (dvakrát z toho i odpoledne). Ani s dopravou to není špatné, když ranní spoje zajíždějí až ke škole.

Pokud jde o průmysl, je přímo v Mlečicích zastoupený firmou na výrobu elektro rozvaděčů. A nepřehlédnutelnou stopu zde má i farma Kladrubské zemědělské společnosti.

Obec je vlastníkem 180 hektarů lesa. S tím, že se stala součástí společenství se sídlem ve Vejvanově, do funkce správce vybrala hajného a nabízí samovýrobu dříví pro spoluobčany.

Kam na výlet? Určitě k Berounce! Polovina akce (rozdělená havní silnicí) je pak součástí CHKO Křivoklátsko a přitažlivé jsou i mokřady Houložnice pod vesnicí.