Zavlažování. Splněný sen patriotů Radnic

Pohled do volebních výsledků v Radnicích neklame. Impulsem dění ve městě jsou sportovci. Právě pod křídly TJ Sokol se dostalo devět kandidátů do patnáctičlenného zastupitelstva, takže i bez případných koalic by mohli čtyři roky usínat na bezpečném polštáři.

Na investici do zavlažování hřiště se podílel krajský úřad a brigádníci z řad fotbalistů. | Video: Deník/Václav Havránek