Zbirožské kluziště funguje do 31. ledna, v Rokycanech připravili rodinný klubík

Až do konce tohoto měsíce mohou vyznavači pohybu využít umělé kluziště v centru Zbiroha. Plocha v proluce je zpřístupněna denně mezi 8. a 20. hodinou. Se vstupem zdarma, ale dodržením několika podmínek. Platí zde ale několik pravidel: zákaz hry s pukem (povolné jsou míčky), povinná účast dospělých s dětmi do šesti let nebo vstup bez psů a jiných zvířat.

Plocha je do konce ledna zpřístupněná v proluce Masarykova náměstí | Foto: Deník/Václav Havránek