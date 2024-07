Pozornost návštěvníků poutá ve zbirožském Městském muzeu výstava Kde domov můj. S inspirujícím pohledem do české krajiny a svá díla tu prezentují umělci ze západních Čech. Například zbirožský rodák J. Volmut nebo oblíbený Václav Šesták.

Ve středu 31. července od 16 hodin mají zájemci jedinečnou možnost komentované prohlídky obrazů! Expozicí je provede a s jejich autory posluchače seznámí kurátor výstavy a programový manažer Západočeské galerie Jiří Hlobil.

Po vernisáži začátkem května byla výstava původně zpřístupněna do 20. června. Organizátoři ji však prodlužují do 18. srpna, kdy se uskuteční dernisáž s doprovodným programem.

Muzeum je otevřené ve středu od 13 do 16 a dále v pátek, v sobotu i v neděli - vždy od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. V úterý a ve čtvrtek lze návštěvu expozic domluvit po předchozím telefonickém kontaktu (602 387 327).