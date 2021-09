Radnice – Skautské hnutí má ve městě na severu obrovskou tradici. Vzniklo před sto lety a jubileum si nadšenci radnického střediska Omaha připomínají výstavou v Muzeu Josefa Hyláka. Začne v neděli 12. září a potrvá do konce letošního roku.

Omaha Radnice oslavuje sto let

Právě odtud vyznavači pohybu a milovníci přírody vyrážejí v sobotu mezi osmou a desátou hodinou. Trasy jsou dvě a měří osm nebo osmnáct kilometrů, přičemž cestou je zajištěné občerstvení. Pro všechny, kteří se vrátí do muzejní zahrady do sedmnácté hodiny, jsou připravené pamětní listy autorky Jaroslavy Horázné.

Zítra účastníky čeká téma Krajem osobností Zbirožska. „Vydají se tedy do míst, která jsou spjata nejen s místními rodáky, ale i osobnostmi, které v našem regionu pobývaly a tvořily,“ sdělila blíže Eva Svobodová z městského muzea.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.