Zbirožští fotbalisté se v mistrovských zápasech krajské 1. B třídy představili dvakrát na domácím trávníku. Vytěžili přitom jen padesát procent bodů.

Fotbalisté Zbiroha, ilustrační foto | Foto: Deník / Redakce

Zbiroh – Plasy 2:0 (2:0). K dohrávce z podzimu přijeli nepříjemní seveřané. Působili přesvědčivě, ale po půlhodině hry je zarmoutil Radošovský a vzápětí přidal pojistku Pondělík. Domácí si dvoubrankový odstup pohlídali a po obrátce fanoušci registrovali spíše střídání nebo rovnoměrně rozdělené čtyři žluté karty.

Zbiroh – Volduchy 1:2 (1:1). Rovněž v okresním derby toužili borci TJ Město po výhře. Zejména, když se hned po pár vteřinách ujali vedení zásluhou Pondělíka. Jenže bojovní hosté do kolen neklesli a před odchodem do kabin jejich příznivce rozjásal ranou do šibenice Škarda.

Ve druhé půli se čekal nápor Zbiroha. Hráči pořádajícího oddílu však bušili do pevně sevřené obrany Volduch a v 63. minutě sledovali, jak hosté vyzráli na ofsajdovou past. Na konci akce byl znovu Škarda a stanovil konečný výsledek.

Zde jsou sestavy:

Zbiroh: Březina, Sefzig, Ludvík (46. Huňáček), Chvojka, Radošovský, Brož, Fair (66. Bystřický), Kalaš (88. Basl), Pondělík, Švehla, Dubček.

Volduchy: Černý, Nedorost, Pernica, Škarda, Jiří Straka, Libor Straka (46. Bron), Melka, Přibík (82. Ernest), Pašek, Pokorný, Bezděk.