Deník na návštěvěZdroj: Deník

Kaleidoskop akcí se nezastavil ani ve smutném koronavirovém čase! „Právě teď bychom měli vyhodnocovat Rozpohybujeme Zbiroh. Ale fotografií i videozáznamů z výšlapů rodinných týmů během jarních prázdnin je tolik, že pokračujeme až do konce března,“ pochlubily se Dana Turkovou s Jitkou Hauerovou. Dvojice, která má drtivou většinu pořadů na ´svědomí´ vymyslela i soutěž Masopust 2021. S dodáním aktérů v převlecích, které by letošní průvod obohatily. „Ohlas to má, ale populárnější jsou návraty do minulých ročníků, kdy se sešla třeba stovka masek,“ přiznala Turková.

Ve městě funguje dál knihovna. Nyní formou výdejového okénka nebo lépe řečeno připravených publikací za dveřmi. Zmíněný tandem kulturního úseku pravidelně oslovuje čtenáře na sociálních sítích, webu a konkrétním příspěvkem v čase nuceného domácího pobytu byla rekonstrukce dětského oddělení. S novými regály a řadou atraktivních titulů!