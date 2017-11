Zbirožští šlapali 70 km z Chrudimi do Nového Města

Zbiroh, Chrudim – Na Martina vyrazili současní i bývalí policisté ze stanice Zbiroh na pochod. Účastnili se 6. ročníku Memoriálu československých parašutistů, který vznikl a koná se nejen jako připomenutí paraskupiny Tungsten, ale i všech ostatních výsadkářů, vysazených během II. světové války na území Protektorátu Čechy a Morava.

Zbirožští se vydali pěšky z Chrudimi do Nového Města na Moravě. Sedmdesát kilometrů bylo náročných, ale všichni je zdolali. Na snímku jsou zprava: Pavel Vlček, Jaroslav Hříbal, František Kovařík, Petr Kugler a Zdeněk Dubček.Foto: Deník / Vaníková Jana

Úderem 11 hodiny na vojenském letišti v Chrudimi vše vypuklo a tři sta dvojic vojáků, policistů i civilistů vyrazilo vstříc 70 kilometrovému pochodu. „Tentokrát pro nás pořadatelé ze 43. výsadkového praporu přichystali novou trasu, která vedla přibližnou cestou, kterou členové paraskupiny Tungsten museli ujít. Počasí, které bylo ráno sice mrazivé, ale slunečné, se v podvečer pokazilo a s přicházející tmou začalo hustě pršet,“ sdělil jeden z účastníků Pavel Vlček. Trasa, vedoucí převážně těžkým lesním terénem po kopcích i údolích, se během pár hodin proměnila v bahenní lázeň. „Kolem třetí hodiny ráno se déšť proměnil v husté sněžení a my si přáli, aby se před námi ze tmy vynořil vytoužený cíl v Novém Městě na Moravě,“ pokračoval. „Můj obdiv měli v tu dobu všichni moji kluci a to jak za neskutečnou výdrž, tak i překonávání bolesti z popraskaných puchýřů a namožených svalů,“ konstatoval Vlček.

Nad ránem všichni dorazili do cíle. S tříhodinovým předstihem, který byl stanovený na 20 hodin. „Jsem na kluky neskutečně hrdý, že to dokázali. Říkám to nejen jako jejich bývalý velitel, ale i kamarád. Vždyť s některými mě pojí vzpomínky na šestadvacet let služby u policie. Největším poděkováním pro mě byla radost kolegů při přebírání pamětní medaile,“ uvedl Vlček. „Pro všechny, kteří se tohoto pochodu chtějí za rok zúčastnit říkám předem, že to není pochod pro bábovky, ale opravdové muže a ženy. Heslo chrudimských výsadkářů „Pot šetří krev“ nemají ve svém znaku nadarmo,“ uzavřel.