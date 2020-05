Na knihu fotografií, vydanou v minulém roce k 650. výročí povýšení Zbiroha na městys, navazují ve vestibulu dosud nepublikované snímky ze sbírek občanů. Prohlédnout si je lze do 30. září.

Další akcí je v prostorách zařízení připomínka 150 let činnosti Sokola Zbiroh. Jednoty, která vznikla roku 1870 a kde cvičily stovky malých i odrostlejších sportovců. Až do roku 1953, kdy byla TJ začleněna pod Spartak, ale roku 1989 obnovila chod. Výstava je otevřena do 30. června.