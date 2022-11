Zdenka Fantlová z Rokycan nikdy neodešla. Zesnula ve sto letech

V nádherném věku 100 let zesnula v Londýně Zdenka Fantlová. Dáma, která žila do roku 1942 v centru Rokycan a s ohledem na židovský původ přežila pochody smrti. Její autobiografie Klid je síla, řek' tatínek byla přeložena do desítek světových jazyků!

Statečná dáma přežila holokaust a dvacet let byla čestnou občankou města | Foto: Deník/Václav Havránek