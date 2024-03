Zdálo by se, že unikátní vlaková stanice Břasy v zimě podřimuje. Leč otec a syn Mikudíkové si dál plní životní sen a postavili tu především pro děti, ale také pro hravé dospěláky speciální nádraží. S nádechem železniční nostalgie a připomínkou těžby černého uhlí, což přitáhlo další průmysl.

Železniční stanice Břasy pod rouškou tmy. | Foto: Jaroslav Kreisinger

Mašinkový areál rostl v sousedství fotbalového hřiště a a stává se přirozenou součástí volnočasového prostoru bývalé ultramarinky.

Zatěžkávací zkoušku absolvovali Mikudíkovi loni v září při oslavách trati z Chrástu do Stupna a dál do Radnic. Přes značné těžkosti postavili alespoň malý okruh, po němž se proháněli nejmenší cestující. Ohlas byl ohromný a pro rodinný tým to znamenalo impuls k dokončení úžasného projektu.

Otec a syn Mikudíkové si v Břasích dál plní železničářský sen

Financují ho mimochodem většinou ze svých kapes, i když i zastupitelé Břas pomáhají, a odpracované stovky – nebo spíše tisíce – hodin táta se synem raději ani nepočítají.

