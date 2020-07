Během cesty autobusem na pravidelné lince Plzeň – Kralovice zkolabovala starší žena. Život jí zachránila pohotová reakce další cestující. To, jak skvěle si počínala, překvapilo i profesionální záchranáře.

„U ženy, ročník 1947, došlo k náhlé zástavě, sesunula se na sedačce a přestala dýchat,“ popsala krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová s tím, že si toho všimla žena, která seděla za ní. Zareagovala velmi duchapřítomně. „Okamžitě zalarmovala řidiče autobusu, aby zastavil, a to v místě před obcí Třemošná, a zavolala na tísňovou linku 155. Spolu s jedním pánem, také cestujícím, dali ženu do uličky a začali okamžitě stlačovat hrudník.

Pokračovali v tom až do příjezdu našich záchranářů na místo. Ti okamžitě převzali resuscitaci a po několika málo minutách se povedlo u zachraňované ženy obnovit životní funkce a její stav stabilizovat,“ vylíčila Svobodová. Dodala, že vše dobře dopadlo díky rychlému jednání a velmi dobře vyhodnocené situaci zachránkyní, v podobných případech totiž hraje podstatnou roli každá minuta.

„Ženě, jejíž jméno neznáme a víme o ní jen to, jen že jí bylo asi 40 let a cestovala v pátek 24. července v 10:37 hodin v autobuse směrem na Kralovice, chceme poděkovat za zachráněnou paní, které její přístup velmi ovlivnil život a dal jí velkou šanci vrátit se z nemocnice bez deficitu a omezení na zdraví. Reakce a chování paní zachránkyně zůstanou dlouho vryty do paměti našich záchranářů,“ uzavřela Svobodová.