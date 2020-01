Rušno bylo v sobotu po dvacáté hodině v centru okresního města. V jedné z bytovek v Rokycanově ulici vypadla z okna jednatřicetiletá žena.

Zdravotníci ji na místě ošetřili, uložili do vakuové matrace a transportovali do nemocnice. Zda šlo o nešťastnou událost nebo sebevražedný úmysl, to řeší kriminalisté.