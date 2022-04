ZBIROH - Návštěvníci (nejlépe od 3 do 11 let) jsou dnes odpoledne zvaní do zbirožského kina. Liduščino divadlo dorazí s pohádkou Princezna Koloběžka na motivy příběhu Boženy Němcové. V hlavní roli se představí Bára Mazalová nebo Jaroslava Stránská. vstupné je 70 korun.

DOBŘÍV - Národní házená má na Rokycansku pevné kořeny. Dnes od 15 hodin vyrukuje rezerva Všenic na TJ Hromnice (I. třída mužů) a zítra se dění přenese do Dobříva. Ve 13 hodin bojují dorostenky TJ Sokol s Přešticemi a po nich válčí ženy se zálohou prvoligové Tělovýchovné jednoty Přeštice.

Kamenný kruh Hovězák láká k návštěvě

ROKYCANSKO - Na krajský fotbal jsme vás už pozvali a dnes se věnujme dalším soutěžím.

Okresní přebor mužů: Hrádek – Kakejcov, Holoubkov – Skomelno, Březina – Mirošov, Radnice B – Dobřív (vše dnes od 17). Raková B – Těškov, Strašice – Cheznovice (oba zítra v 17 hodin).

Soutěž mužů: Lhota – Strašice B, Líšná – Mirošov B (oba dnes v 17), Zbiroh B – Břasy (zítra ve 14), Volduchy B – Němčovice (zítra v sedmnáct hodin).

Česká liga žen: Hrádek – Ústí nad Labem (zítra ve 14.30 hodin).