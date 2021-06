Narodil se 12. března 1930 v Rokycanech a posléze vystudoval průmyslovou školu v Plzni. Po maturitě nastoupil jako konstruktér u tehdy už znárodněné firmy František Hirsch v Rokycanech, kde pracoval do roku 1957.

V listopadu téhož roku byl z kádrových důvodu přeložen do Škodových závodů v Plzni. Tam ale nenastoupil a pracoval jako kopáč na zahajované stavbě čističky odpadních vod. V roce 1958 se uchytil v ŽBC Hrádek, kde postupně pracoval jako zámečník v mechanické dílně a v oddělení investic. V letech 1973–1975 byl zaměstnán ve stavebním podniku Miron. Poté nastoupil do rokycanské nemocnice jako vedoucí provozního odboru, odtud pak přešel do odboru výstavby Fakultní nemocnice Lochotín (zde v letech 1979–1990).

Od 2. dubna 1990 působil jako poslední předseda městského národního výboru. Po listopadových komunálních volbách roku 1990 byl zvolen prvním starostou města a funkci vykonával do roku 1994.

Václav Beneda měl tu čest přivítat v našem městě v roce 1990 tehdejšího prezidenta Václava Havla a velvyslankyni USA Shirley Temple Black.. Podílel se na modernizaci budovy městské knihovny a zřízena pěší zóny v Palackého ulici. Podporoval také rozvoj mezinárodní spolupráce, kdy zahájil spolupráci s americkými veterány a německým městem Pfinztal.

Po odchodu z radnice se dál zajímal o dění ve městě.