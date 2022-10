V Mlečicích a také u sousedů v Prašném Újezdu se jako první na Rokycansku rozhodli, že v noci omezí veřejné osvětlení. Zvolili k tomu čas od půlnoci do čtvrté hodiny ranní. Před pár dny se k nim připojili ve Všenicích s totožným časem. Kritici tohoto kroku argumentovali náporem zlodějů a násilníků, ale v oblasti bezpečnosti lidí se to nijak neprojevilo.

Třeba ale ve Strašicích o obdobném korku neuvažují: „Vyměnili jsme výbojky za moderní LED osvětlení, což znamená významnou úsporu elektrické energie,“ má jasno starosta Jiří Hahner.

Zafixované ceny

Jinou variantou šetření jsou dlouhodobé smlouvy s dodavateli energií.

Rokycany reagovaly spoluprací s energetickým poradcem, takže nyní mají vysoutěženou cenu plynu a elektřiny na léta 2023 i 2024. Nejen pro úřad, ale také pro všechny instituce, které zřizuje, např. knihovna, základní i mateřské školy atd. „Přímo na radnicí topíme až od pátku 23. září a zatím bez dramatického snižování teploty v kancelářích,“ uvedla mluvčí Tereza Maixnerová.

Ve zmíněných Strašicích je situace v tomto směru složitější. Starosta Hahner si uvědomuje, že zafixované ceny v bytových domech obce platí jen do konce letošního roku a moc času na jednání nezbývá: „Chceme k nim přizvat naši organizaci Služby obce Strašice, abychom pro odběratele připravili rozumné podmínky.“

Ve školách se topí

Až v poslední záříjové dekádě zatopili v rokycanské devítiletce na Jižním předměstí. „Souviselo to s citelným venkovním ochlazením. Nikdo určitě nechce, aby se případné úspory negativně promítly do nachlazení nebo vyšší nemocnosti školáků,“ zdůraznil ředitel Bohumil Nosek. Upřesnil přitom, že teplota v učebnách by mohla být průběžně korigovaná.

Plavcům zima není

Mezi opatření, které hodlali realizovat provozovatelé plaveckých areálů, se řadila nižší teplota vody. Šéf rokycanského zařízení Jaroslav Moravec se však vehementně brání: „Zatím se spíše usmívám nad úvahami kolegů o takových redukcích. Stále totiž platí vyhláška ministerstva zdravotnictví o teplotě vzduchu, vody, sprch nebo šaten.“

Rokycanova župa ČOS si připomněla smutný 8. říjen

Letos se v komplexu na okraji města povedlo vyměnil osvětlení a nová jsou skla s výraznými izolačními vlastnostmi. V létě 2023 by k tomu mohla přistoupit rekonstrukce kotelny s úpravou hořáků a další utěsnění prostor.

Pekaři zatím jedou

Mezi obory, jimž komplikuje život zdražování, a to nejen energií, se řadí pekařství.

Majitelka rokycanské společnosti Monika Frídelová nahlíží na situaci s dnes sporadicky vnímaným optimismem: „Já dění a diskuse vnímám jako sklenici poloplnou, nikoliv poloprázdnou. A dodávám: Zatím fungujeme a ať se stane, co stát se má.“