V dalších dnech se zasněžovací technika přesune na další sjezdovky, takže na víkend 28.- 29. ledna se otevřou další tratě.

Konat se bude opět večerní lyžování ve středu, pátek a sobotu vždy od 18.30 do 21 hodin. O víkendu budou také zahájeny již dvakrát přesouvané víkendové kurzy.

Lyžařské kurzy jedou i v dalších areálech. Lyžuje se na Weissově louce, kde se například v pondělí učily dětičky z mateřské školy ze Záhořan. Dále je čilý lyžařský ruch na Alpalouce i v areálu Nad nádražím. V provozu jsou také Samoty.

Od pondělí znovu otevřel také areál v Kašperských Horách, kde mají pro návštěvníky potěšující zprávu. „Rodinné vstupenky jsme letos nezdražili, naopak jsme přidali k celodenním i dvou a čtyřhodinovou,“ informoval provozovatel Lukáš Pokorný.

Běžkaři si musí počkat

I když přes víkend napadlo na Šumavě více než 10 cm sněhu, běžkaři si ještě musí na upravené stopy počkat. „Na strojové úpravy stop je ještě brzy, na to je sněhu málo. Počítáme ale, že by o víkendu mohl nějaký připadnout. Jsme připravený vyjet hned, jak to bude možné,“ řekl Kryštof Částka, který má na starost úpravu stop na Železnorudsku.