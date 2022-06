Rokycanští policisté ohledali místo činu a šetřili také v okolí. V záležitosti zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež. Po odcizených věcech i po pachateli pátrají. Nenechavci hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

NĚMČOVICE - Zajištěním letních projektů (tábor u Berounky, zájezd do zooparku v Chomutově, atd.) se zabývají ve čtvrtek 30. června zastupitelé Němčovic. Věnují se také smlouvě s firmou na svoz odpadu, smírnému řešení soudního sporu nebo stočnému. Dodejme, že účastníci zasedání mají sraz před 19. hodinou v restauraci.

OBRAZEM: Svojkovičtí vítali léto s vínem

KŘÍŠE - Pád stromu na osobní vůz, k němuž došlo minulý týden poblíž zámečku Hochperk u Kříší, mohl mít jiný scénář. Policisté se totiž zabývají verzí, že se dřevina poroučela k zemi už během noci a řidička do ní narazila s rozedněním. Protože však ležela se zraněním v nemocnici, by její výslech odložen.

DOBŘÍV - Zastupitelé obce na jihu Rokycanska se včera večer věnovali pohybovým aktivitám. Přesněji řečeno, v rámci jednání posuzovali dotaci na výstavbu pumptrackové dráhy a ve scénáři nechyběla ani rekonstrukce zázemí ve fotbalovém areálu Václava Svobody nebo aktuální investiční podněty o dobřívských akcích.

ROKYCANSKO - Třikrát vyráželi hasiči během neděle za likvidací nebezpečného hmyzu. Dobrovolníci ze Zbiroha do Drahoňova Újezdu, Zvíkovečtí do Mlečic a profesionálové z Rokycan do holoubkova. Kromě toho směna HZS o půlnoci pomáhali obyvatelům domu v Hradební ulici.