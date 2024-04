Extrémně teplé počasí ale střídá ochlazení a pokles teplot hlouběji pod bod mrazu by mohl zemědělským plodinám výrazně uškodit.

Počasí jde z extrému do extrému. Zatímco v první polovině dubna padaly v regionu teplotní rekordy, v nadcházejících dnech se výrazně ochladí. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by mohly teploty ve druhé polovině týdne klesnout k minus dvěma stupňům.

„Mrazy řepce nesvědčí. V minulých letech už se stalo, že kvůli mrazům popraskaly stonky. To samozřejmě omezí růst rostlin. Když bude jeden nebo dva stupně pod nulou, nic se nestane, ale kdyby teploty klesly na minus čtyři až minus pět stupňů, byl by to problém,“ říká předseda Osecké zemědělské a obchodní společnosti Jaroslav Šíma. Zemědělci z Oseku řepku pěstují na 330 hektarech.

Žlutě vykvetlo také 250 hektarů polí Příkosické zemědělské se sídlem v Mirošově. Vzhledem k předpovědi počasí zatím agronom Ondřej Kučera problémy neočekává: „Pokud by ale přišly větší mrazy, mohly by poškodit stonky řepky i květy. Zatím velké obavy nemám,“ uzavírá agronom s tím, že zasetému obilí naopak ochlazení pomůže, protože nezačne tak rychle tvořit klasy.