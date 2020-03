Nebude ale mezi nimi předseda Vladislav Sajdl, jehož čeká v Praze vrcholné značkařské jednání. „Jsem šéfem tohoto úseku v Plzeňském kraji. Jen na Rokycansku eviduji sedmnáct kolegů, kteří se vydávají pravidelně k obnově úseků. S barvami, štětci, škrabkami i nůžkami kvůli odstranění větví,“ uvedl.

Dobrovolníci umisťují na kovové tyče samolepky, zatímco na dřevo instalují plechové rozcestníky. V malém okrese značkaři obnoví za rok 150 kilometrů cest, což je zhruba třetina z celkového počtu tras.

„Ve středu 11. března jedeme do Jinců, abychom s představiteli Správy vojenských lesů diskutovali o směrovnících v prostoru Brd. Zatím tam oficiálně s naším nádobíčkem nesmíme,“ dodal Sajdl.

V rokycanském seskupení je evidováno 52 turistů. Týden co týden jich vyráží na výlety do okolí města minimálně dvacet. Už 24 účastníků se ovšem přihlásilo na červnový týdenní zájezd do Litoměřic. Odtud budou denně šlapat Českým středohořím.