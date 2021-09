Testy, roušky a očkování. Skončily prázdniny a děti se vracejí do školních lavic. I přesto, že se v České republice epidemická situace nezhoršuje, letos se zahajuje školní rok opět netradičně. Ihned po příchodu do školy se totiž žáci základních a středních škol musejí otestovat.

Hygienici z Plzeňského kraje nepředpokládají, že by se s návratem dětí do škol situace znovu významně zhoršila.

Přes tisíc studentů dnes vítají na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni. „Vybrali jsme si metodu antigenního testování, které probíhá v první den školy, a pak 6. a 9. září,“ řekla Deníku ředitelka školy Naděžda Mauleová s tím, že testovací sady obdrželi učitelé podle počtu žáků ve třídách.

Testovat se pak nemusí studenti, kteří jsou očkováni nebo minimálně před 180 dny prodělali covid. A paradox – projít testy nemusejí ani studenti vyšší odborné školy. „Podle mě to není správné. Myslím si, že testovat by se měli buď všichni studenti bez výjimky, nebo nikdo,“ poznamenala Mauleová.

Ředitelka Benešovy základní školy a mateřské školy v Plzni Iveta Žižková informovala, že zařízení bude rovněž testovat antigenními testy, a to 1., 6. a 9. září. „Prvňáčky otestujeme až druhého září,“ podotkla Žižková.

„Zatím víme o jednom dítěti, jehož rodiče nechtějí, aby se testovalo,“ sdělila ředitelka.

Příznivý vývoj

Podle ředitele Krajské hygienické stanice (KHS) v Plzni Michala Bartoše je současný vývoj pandemie v regionu oproti začátku léta velice příznivý. „Za posledních čtrnáct dní denně v celém kraji zachytíme zhruba jen sedm či osm nově nakažených,“ uvedl ředitel.

Bartoš se domnívá, že za dobrou situací stojí hned několik faktorů. „Velkou roli hraje určitě očkování. Zdá se, že lidé jsou zodpovědnější a dodržují opatření. Ve velké míře se také stále testuje, což je rozhodně žádoucí,“ vyjmenoval důvody ředitel.

Delta dominuje

Bartoš nepředpokládá, že by se s nástupem dětí do škol situace nějak rapidně zhoršila. „To se ukáže zhruba v polovině září. Nicméně si myslím, že pokud k té vlně dojde, bude to záležitost, která nepotrvá dlouho. Lidé už budou doma z dovolených a děti několikrát otestované. Tím bude školní docházka ošetřena,“ vysvětlil Bartoš.

Ředitel KHS navíc upozornil, že v Plzeňském kraji se nadále šíří nakažlivější mutace delta. „V současné době u nakažených dominuje,“ uzavřel.